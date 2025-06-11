Слишкович объяснил, чем может помочь главному тренеру «Спартака» Станковичу

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович рассказал, чем может помочь наставнику «Спартака» Деяну Станковичу. Он предложил свою консультацию в качестве частного мнения.

– Вы не могли помочь Станковичу?

– Если ему требуется моё мнение по какому-то игроку, мы можем встретиться или созвониться – и я расскажу честное мнение. Это всё, чем я могу ему помочь.

– Такого разговора не было?

– Мы встречались, и он думал, что я остаюсь [в клубе]. Это был обычный разговор: «Ты как?», «Какая у нас база?» Скорее человеческое общение, а не профессиональное, — приводит слова Слишковича интернет-портал Sports.ru.

Напомним, Слишкович был помощником Гильермо Абаскаля в московском клубе. После ухода испанца он стал и. о. главного тренера и отработал до конца сезона. Позже красно-белых возглавил Деян Станкович, а Слишкович решил уйти из «Спартака».