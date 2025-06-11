Тренер «Краснодара» объяснил, в чём Матвей Сафонов превосходит Игоря Акинфеева

Тренер вратарей «Краснодара» Михаил Савченко высказался о сильных сторонах экс-голкипера «быков» Матвея Сафонова, который ныне выступает за французский «ПСЖ». Специалист также объяснил, в чём Сафонов превосходит ветерана ПФК ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева.

«Преимущество Матвея в том, что он очень быстро соображает. Высокий уровень критического мышления. Мгновенно анализирует игровой эпизод и делает выводы. Лидерские качества выше, но это уже приобретённое, всё-таки в «Краснодаре» три года был капитаном. А-а, ещё Сафонов великолепно бросает мяч рукой. Акинфеев, например, так не умеет», — приводит слова Савченко «Спорт-экспресс».