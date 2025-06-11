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Колыванов: Карраскаль — основательный игрок для «Динамо», а новичку нужно адаптироваться

Колыванов: Карраскаль — основательный игрок для «Динамо», а новичку нужно адаптироваться
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Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов отреагировал на новости о возможном уходе колумбийского вингера Хорхе Карраскаля из московского «Динамо». Ранее футболиста связывали с бразильским «Фламенго».

«Не первый день говорят, что Карраскаль собирается покинуть «Динамо». Я считаю, что это основательный игрок, вместе с Битело занимал ключевую роль на поле. Но, думаю, «Динамо» ищет ему замену. У команды средняя линия и атака достаточно мощная. Понятно, что Карраскаль всех ребят знал, а новичку придётся адаптироваться», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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