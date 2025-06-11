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«Не только большие деньги могут завоевать чемпионство». Мартынович — о «Краснодаре»

«Не только большие деньги могут завоевать чемпионство». Мартынович — о «Краснодаре»
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Бывший футболист «Краснодара» Александр Мартынович высказался о чемпионстве «быков» в Российской Премьер-Лиге.

«В Краснодаре все были неимоверно счастливы чемпионству, потому что «Краснодар» долго к этому шёл. Может, это было не так заметно, но задачи у клуба всегда были высокие. В «Краснодаре» нет больших трансферов. Только Кордоба. Наверное, от этого чемпионство более ценное. Оказалось, что не только большие деньги и трансферы могут завоёвывать чемпионство.

Я со всеми из «Краснодара» был на связи. Всех поздравил, с кем работал долгое время. До сих пор тепло общаюсь со всеми. От части меня ребята поздравляли с этим чемпионством и говорили: «Ты — часть становления команды, это и твоя победа», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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