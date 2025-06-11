«Были тяжёлые моменты». Слишкович высказался о работе с Абаскалем в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о работе с экс-наставником красно-белых Гильермо Абаскалем.

— Я провёл с Гильермо два прекрасных года. Да, были тяжёлые моменты, но они связаны не с нашими отношениями, а с результатом и качеством игры. Я старался защищать его, он об этом отлично знает. Гильермо вообще всё знает. Если он хочет мне что-то сказать, у него есть мой номер.

— Вы не знали заранее об увольнении Абаскаля?

— Нет, — приводит слова Слишковича Sports.ru.

Напомним, Владимир Слишкович был помощником Гильермо Абаскаля в московском клубе. После ухода испанца он стал и. о. главного тренера и отработал до конца сезона-2023/2024. Позже красно-белых возглавил Деян Станкович, а Слишкович решил уйти из «Спартака».