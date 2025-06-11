«Пришлось разнимать». Гладышев рассказал, как Шварц полез в драку с игроком «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев поделился воспоминаниями о бывшем главном тренере бело-голубых Сандро Шварце. Он назвал немца очень требовательным тренером. Также Гладышев рассказал историю, как Шварц однажды полез в драку с одним из опытных футболистов «Динамо». При этом фамилию игрока он уточнять не стал.

— Какой Шварц тренер?

— Жёсткий, требовательный, но в то же время мог пообщаться, пошутить.

— В чём требовательность проявлялась?

— Мог напихать как молодому, так и старому, образно говоря. Был момент, когда он даже чуть не подрался с одним из опытных футболистов. Тот жёстко сыграл на тренировке и посчитал, что прав. Шварц был очень зол, готов был рвать и метать. [Нам] даже разнимать пришлось. У меня шок. Но это показало — для Сандро все равны, — приводит слова Гладышева Sports.ru.