Семшов: не удивлён покеру Гладышева, уровень сборных России и Беларуси — на разных полюсах
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Бывший российский футболист Игорь Семшов отреагировал на дебютный матч Ярослава Гладышева в составе сборной России. Он вышел на поле в игре с Беларусью (4:1) и оформил покер.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
«Не удивлён покеру Гладышева. Уровень игры сборных России и Беларуси — на разных полюсах. Ярослав оказался в нужном месте в нужный час. Заслужил забитые мячи своей активностью: чтобы оказаться в нужном месте, надо двигаться, открываться, вбегать, создавать зоны для себя. Для Гладышева это импульс. Он хорошо выступал за «Динамо» в последнее время, пришла уверенность. Сейчас все эти голы дадут ему искру для следующего сезона», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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