Семшов: не удивлён покеру Гладышева, уровень сборных России и Беларуси — на разных полюсах

Бывший российский футболист Игорь Семшов отреагировал на дебютный матч Ярослава Гладышева в составе сборной России. Он вышел на поле в игре с Беларусью (4:1) и оформил покер.

«Не удивлён покеру Гладышева. Уровень игры сборных России и Беларуси — на разных полюсах. Ярослав оказался в нужном месте в нужный час. Заслужил забитые мячи своей активностью: чтобы оказаться в нужном месте, надо двигаться, открываться, вбегать, создавать зоны для себя. Для Гладышева это импульс. Он хорошо выступал за «Динамо» в последнее время, пришла уверенность. Сейчас все эти голы дадут ему искру для следующего сезона», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.