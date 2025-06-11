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Семшов: уход Николича из ЦСКА удивил. Марко говорил, что его цель — золотые медали

Семшов: уход Николича из ЦСКА удивил. Марко говорил, что его цель — золотые медали
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Известный российский экс-футболист Игорь Семшов отреагировал на уход Марко Николича с поста главного тренера ПФК ЦСКА.

«Конечно, отставка Николича удивила. Он выиграл Кубок России, команда хорошо выступала в весенней части, и ЦСКА занял третье место в РПЛ. Николич говорил в раздевалке, что теперь цель — золотые медали, а потом покидает команду. Мы не можем говорить о причинах, пока сам тренер или руководство ЦСКА нам не разъяснят. Это странно. Он проработал всего год, только зимой начал прививать то, что хотел видеть в команде, всё стало получаться. Неоднозначная ситуация. Бессмысленно догадываться, пока мы не узнаем из первых уст», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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