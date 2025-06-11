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Олег Терёхин: Личка не хуже Николича, был бы рад его назначению в ЦСКА

Олег Терёхин: Личка не хуже Николича, был бы рад его назначению в ЦСКА
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Бывший футболист Олег Терёхин высказался о возможном назначении Марцела Лички на пост главного тренера московского ЦСКА. Ранее армейский клуб покинул Марко Николич.

«Если Личка возглавит ЦСКА, почему нет? Я был бы рад этому, ведь это действительно хороший тренер. Не думаю, что он хуже Николича. Да, у Лички не получалось наладить оборону в «Динамо», но и у Николича тоже не получалось. Потом он что-то поменял, и ЦСКА стал меньше пропускать, но игра перестала быть яркой. Армейцы забили один — и всё. Личка же ставил яркую игру, однако возникали проблемы с защитой. Марцел в свой первый сезон в «Динамо» занял второе место, а Марко с ЦСКА — третье», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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