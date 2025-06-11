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Илья Петров: удивило, что игрокам «Черноморца» в конце сезона сыпали большие премиальные

Илья Петров: удивило, что игрокам «Черноморца» в конце сезона сыпали большие премиальные
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Полузащитник калининградской «Балтики» Илья Петров высказался о том, что новороссийский «Черноморец» не получил лицензию для выступления в Российской Премьер-Лиге.

«100% обидно за «Черноморец». По игре и остальным компонентам у них был очень хороший сезон. Жаль, что команду из-за стадиона не допускают до стыковых матчей. А также не дали арену ни в Сочи, ни в Краснодаре. Для многих было удивлением, что футболистам «Черноморца» в конце сезона сыпали большие премиальные, и задача была попасть в стыки, которую они решили.

Главная проблема Первой лиги — что многие клубы не имеют хороших стадионов. Та же «Алания» проводила удачные сезоны, имела хороший состав и показывала классный футбол, но им не давали выйти РПЛ из-за стадиона. А сейчас команда испытывает большие проблемы с деньгами, и всё пошло на упадок, хотя «Алания» могла играть в Премьер-Лиги», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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