Илья Петров: удивило, что игрокам «Черноморца» в конце сезона сыпали большие премиальные

Полузащитник калининградской «Балтики» Илья Петров высказался о том, что новороссийский «Черноморец» не получил лицензию для выступления в Российской Премьер-Лиге.

«100% обидно за «Черноморец». По игре и остальным компонентам у них был очень хороший сезон. Жаль, что команду из-за стадиона не допускают до стыковых матчей. А также не дали арену ни в Сочи, ни в Краснодаре. Для многих было удивлением, что футболистам «Черноморца» в конце сезона сыпали большие премиальные, и задача была попасть в стыки, которую они решили.

Главная проблема Первой лиги — что многие клубы не имеют хороших стадионов. Та же «Алания» проводила удачные сезоны, имела хороший состав и показывала классный футбол, но им не давали выйти РПЛ из-за стадиона. А сейчас команда испытывает большие проблемы с деньгами, и всё пошло на упадок, хотя «Алания» могла играть в Премьер-Лиги», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.