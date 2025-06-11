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Воспитанник «Краснодара» Петров: Галицкому 100% нужно ставить памятник в городе

Воспитанник «Краснодара» Петров: Галицкому 100% нужно ставить памятник в городе
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Полузащитник калининградской «Балтики», воспитанник «Краснодара» Илья Петров высказался о чемпионстве «быков» в Российской Премьер-Лиге.

— Мы радовались чемпионству «Краснодара». Ехали после гостевого матча с тульским «Арсеналом» и смотрели игру. Я поддерживал «Краснодар» и переживал за него. Хотелось, чтобы команда стала чемпионом ещё в прошлом году, но не сложилось. Поздравляю весь Краснодар и Сергея Николаевича Галицкого с чемпионством. Он заслужил этот трофей и наконец-то добился его.

— Многие считают, что Галицкому надо ставить памятник.
— 100%! Это потрясающий человек! Когда я ещё был в «Краснодаре», он приезжал к нам на тренировки и со всеми общался, хотя мы были ещё детьми. Чуть ли не каждый день он заходил в академию и смотрел, как тренируются все года. Когда я приезжал с молодёжкой «Волги» НН играть с «Краснодаром», Галицкий подходил и спрашивал: «Как дела?». Своих он не забывает! Он фанат своего дела. Ему реально нужно ставить памятник в Краснодаре! Таких людей и частных клубов не хватает российскому футболу. Классно, когда команда развивает свой проект и не зависит от государства, — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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