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Агент Сулейманова подтвердил информацию о переговорах с «Ростовом» и с «Крыльями»

Агент Сулейманова подтвердил информацию о переговорах с «Ростовом» и с «Крыльями»
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Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы нападающего московского «Локомотива» Тимура Сулейманова, прокомментировал информацию о переговорах по аренде футболиста. Ранее «Чемпионат» сообщил, что в процесс вступили «Ростов» и самарские «Крылья Советов».

«Ростов» и «Крылья Советов» проявляют предметный интерес к Сулейманову. Сейчас мы в процессе, общаемся с разрешения «Локомотива». Клуб готов рассмотреть и прямую продажу, но пока обсуждаем аренду с правом выкупа», — сказал Кузьмичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В сезоне-2024/2025 25-летний Тимур Сулейманов провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и оформил одну голевую передачу.

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