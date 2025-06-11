Агент Сулейманова подтвердил информацию о переговорах с «Ростовом» и с «Крыльями»

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы нападающего московского «Локомотива» Тимура Сулейманова, прокомментировал информацию о переговорах по аренде футболиста. Ранее «Чемпионат» сообщил, что в процесс вступили «Ростов» и самарские «Крылья Советов».

«Ростов» и «Крылья Советов» проявляют предметный интерес к Сулейманову. Сейчас мы в процессе, общаемся с разрешения «Локомотива». Клуб готов рассмотреть и прямую продажу, но пока обсуждаем аренду с правом выкупа», — сказал Кузьмичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В сезоне-2024/2025 25-летний Тимур Сулейманов провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и оформил одну голевую передачу.