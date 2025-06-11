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Кирьяков: покер Гладышева — не более чем личное достижение, не стану говорить яркие слова

Кирьяков: покер Гладышева — не более чем личное достижение, не стану говорить яркие слова
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Бывший форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков прокомментировал покер нападающего бело-голубых Ярослава Гладышева за сборную России в товарищеском матче с командой Беларуси. Игра проходила 10 июня в Минске и завершилась разгромной победой россиян (4:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

«Гладышев в последнее время неплохо играл за «Динамо». Его приглашение в сборную напрашивалось. Но на фоне белорусов мы выглядели намного сильнее. Для Гладышева покер — личное достижение, но не более. Я бы сейчас не стал говорить яркие слова в его адрес. Он сделал свою работу, проявил себя. Показал, что в дальнейшем на него можно рассчитывать. Сейчас важнее играть за свой клуб. К матчу с Беларусью не стоит серьёзно относиться. К сожалению, у них есть проблемы в футболе. Поэтому не стоит возносить этот результат», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч со сборной Беларуси был вторым для подопечных Валерия Карпина во время июньского тренировочного сбора. Ранее, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве сборная России встречалась с национальной командой Нигерии. Игра завершилась вничью (1:1).

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