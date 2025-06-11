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Бывший защитник «Зенита» Мимович может вернуться в «Црвену Звезду» — Конур

Бывший защитник «Зенита» Мимович может вернуться в «Црвену Звезду» — Конур
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Защитник «Фенербахче» Огнен Мимович, выступавший в прошлом сезоне за «Зенит» на правах аренды, может вернуться в «Црвену Звезду». Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, сербская команда договорилась с футболистом об условиях сотрудничества, на данный момент клубы обсуждают арендное соглашение с опцией выкупа.

В 25 матчах клубного сезона-2024/2025 Мимович забил один гол и отдал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Огнена в € 3,5 млн. Ранее футболист становился чемпионом Сербии и брал Кубок страны в составе «Црвены Звезды».

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