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Семшов: может быть, ЦСКА стоит доверить пост главного тренера Березуцким или Игнашевичу

Семшов: может быть, ЦСКА стоит доверить пост главного тренера Березуцким или Игнашевичу
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Известный российский экс-футболист Игорь Семшов поделился мнением, кому ЦСКА стоит доверить пост главного тренера после ухода сербского специалиста Марко Николича.

«Для ЦСКА тоже произошла неожиданность. Сейчас будут рассматриваться кандидаты. Есть свои воспитанники. Березуцкие и Игнашевич хорошо играли в ЦСКА, а Алексей уже был у руля команды. Может быть, кому-то из них стоит доверить пост главного тренера.

Что касается Альмейды, нужно внимательно относиться к таким кандидатурам. Мы же видим, что иностранцы — независимые люди. Они могут вспылить, взять и уехать. Нужно работать в долгую. Иногда команда строится не один год. Если каждый сезон будут меняться тренеры, тяжело что-то выстроить и бороться за высокие места», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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