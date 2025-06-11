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Хавбек «Балтики» Петров: Талалаев — один из самых жёстких тренеров в российском футболе

Хавбек «Балтики» Петров: Талалаев — один из самых жёстких тренеров в российском футболе
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Полузащитник калининградской «Балтики» Илья Петров рассказал о совместной работе с главным тренером команды Андреем Талалаевым. Под управлением российского специалиста калининградцы победили в Мелбет Первой лиге и квалифицировались в Российскую Премьер-Лигу на сезон-2025/2026.

— У Талалаева была уверенность, что мы выйдем в РПЛ. С первого дня и собрания он начал говорить, что знает эту лигу и как в ней нужно играть. Он говорил: «Если вы готовы, будем работать — и всё будет хорошо». Так получилось: кто к его требованиям подстроился, тот и стал играть. Отсюда пошли победы. Поменялись люди в стартовом составе, пришли несколько новичков. Были проведены большие изменения.

Он очень требовательный и строгий тренер. У него была дисциплина на первом месте. Слабину нельзя было давать на тренировках — нужно только выгрызать место в составе. У нас очень большая конкуренция. Мы надевали щитки — каждая тренировка в них, в борьбе и единоборствах. Никто никого не жалел. Только через такие тренировки пошли победы.

— Можно ли назвать Талалаева одним из самых жёстких тренеров в карьере?
— Думаю, да. Не только в карьере, а в целом во всём российском футболе. У него большой опыт, он использует и кнут, и пряник. Нельзя взять 19-летнего пацана и на него только кричать. Он может уйти в себя и просто закончить с футболом. Талалаев — такой человек, который использует, повторюсь, кнут и пряник. Поэтому всем тяжело, но комфортно, — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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