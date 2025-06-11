Карло Анчелотти рассказал, какой видит роль Неймара в сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти после победы своей команды над Парагваем (1:0) в отборе к чемпионату мира — 2026 ответил на вопрос о возможной роли форварда «Сантоса» Неймара в сборной.

«Ранее мы встретились в отеле и обнялись. Когда он будет в форме, то сможет играть в любой точке поля. В этой встрече он мог бы выполнять ту же работу, что и Кунья, играть «десятку». На этой позиции он мог бы быть очень опасен», — приводит слова Анчелотти Globo.

Напомним, Неймар не был вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ с Эквадором и с Парагваем.

Сборная Бразилии занимает третье место в турнирной таблице квалификации КОНМЕБОЛ, набрав 25 очков. Команда за два тура до завершения отбора оторвалась от зоны стыков, которая не гарантирует прямой выход на турнир, на семь очков.