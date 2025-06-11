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Юрий Горшков — об Осинькине: спустя время в «Крыльях Советов» поймут, кого потеряли

Юрий Горшков — об Осинькине: спустя время в «Крыльях Советов» поймут, кого потеряли
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Защитник «Зенита» Юрий Горшков, ранее выступавший за «Крылья Советов», высказался об уходе Игоря Осинькина с поста главного тренера самарской команды.

«Я узнал об уходе Игоря Осинькина из «Крыльев» за день до объявления об уходе. Я был в Самаре в эти дни. Созвонился с ним, пожелал удачи и поддержал его. Он очень много дал этому клубу. Считаю, что спустя время люди действительно поймут, кого клуб потерял.

Конечно, Осинькин мог ещё многое дать «Крыльям». Каждый год, несмотря на проблемы и уход ключевых игроков, Осинькин давал результат. За эти четыре года в РПЛ «Крылья» ни разу не играли в стыках. Это показатель? Я считаю, что да. Огромное ему уважение! Я написал ему слова благодарности. Не только от себя, а от всех ребят. Надеюсь увидеть его в новом клубе», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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