Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Балтики» Петров: не вижу колоссальной разницы между клубами РПЛ и Первой лиги

Игрок «Балтики» Петров: не вижу колоссальной разницы между клубами РПЛ и Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист калининградской «Балтики» Илья Петров высказался о различиях между клубами Мелбет Первой лиги и Российской Премьер-Лиги. По итогам сезона-2024/2025 калининградцы завоевали повышение в классе, заняв первое место в Первой лиге.

«Первая лига отличается от РПЛ большими перелётами, часовыми поясами и борьбой — каждая команда может обыграть каждую. Мы встречались с клубами из РПЛ в Кубке России и на сборах. Я не вижу колоссальной разницы — со всеми можно играть и бороться. Мы не боимся нового вызова», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Балтика» завершила сезон на первом месте в Первой лиге, набрав в 34 турах 69 очков. Отрыв от второго места составил четыре очка. Сезон-2025/2026 калининградцы начнут в статусе клуба РПЛ.

Материалы по теме
12 игроков «Балтики» выросли в цене после победы команды в Первой лиге — Transfermarkt
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android