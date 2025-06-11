Игрок «Балтики» Петров: не вижу колоссальной разницы между клубами РПЛ и Первой лиги

Футболист калининградской «Балтики» Илья Петров высказался о различиях между клубами Мелбет Первой лиги и Российской Премьер-Лиги. По итогам сезона-2024/2025 калининградцы завоевали повышение в классе, заняв первое место в Первой лиге.

«Первая лига отличается от РПЛ большими перелётами, часовыми поясами и борьбой — каждая команда может обыграть каждую. Мы встречались с клубами из РПЛ в Кубке России и на сборах. Я не вижу колоссальной разницы — со всеми можно играть и бороться. Мы не боимся нового вызова», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Балтика» завершила сезон на первом месте в Первой лиге, набрав в 34 турах 69 очков. Отрыв от второго места составил четыре очка. Сезон-2025/2026 калининградцы начнут в статусе клуба РПЛ.