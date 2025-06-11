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Гаджиев оценил прошедший сезон для махачкалинского «Динамо»

Гаджиев оценил прошедший сезон для махачкалинского «Динамо»
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев дал комментарий касательно выступления команды в прошедшем сезоне.

«Нормальный сезон был у нашей команды. Можно оценить его на «четыре». Хотя я обычно так оценки не ставлю.

Считаю, команда выступила на своём уровне. И что самое важное — она играла на своём уровне весь сезон.

Её игру отмечали практически все тренеры-соперники. Говорили о «Динамо» позитивно как об организованном коллективе, который всегда действует на уровне своих возможностей, динамично ведёт борьбу за мяч, хорошо готов физически», — приводит слова Гаджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».

По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло 11-е место в РПЛ.

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