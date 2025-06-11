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Илья Петров: жена все уши прожужжала, чтобы остаться в Калининграде и купить квартиру

Илья Петров: жена все уши прожужжала, чтобы остаться в Калининграде и купить квартиру
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Футболист «Балтики» Илья Петров поделился впечатлениями от Калининграда и рассказал о желании жены остаться в городе на постоянной основе.

— Как тебе Калининград?
— Это сумасшедший город, который мне очень нравится. Моя жена уже все уши прожужжала, чтобы тут остаться жить и купить квартиру. Задумываемся на тем, чтобы стать калининградцами. Здесь есть всё для хорошей жизни. Но пока снимаем квартиру.

— Удивили болельщики «Балтики»?
— Да, у меня нигде такого не было, чтобы столько народу ходило на стадион. На матч с «Торпедо» пришли 30 тыс.! Помню, когда в ковидный сезон играли против «Ротора», у них тоже пришли 30 тыс. Такая домашняя поддержка — непередаваемые эмоции. 100% с таким стадионом и болельщиками «Балтика» заслуживает играть только в РПЛ, — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Илья Петров перебрался в «Балтику» из клуба «СКА-Хабаровск» летом 2024 года. По итогам прошлого сезона калининградцы стали чемпионами Мелбет Первой лиги и вышли в Российскую Премьер-Лигу.

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