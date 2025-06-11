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Гаджиев высказался о заключительной части прошлого сезона для махачкалинского «Динамо»

Гаджиев высказался о заключительной части прошлого сезона для махачкалинского «Динамо»
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о концовке прошедшего сезона для команды.

— Заключительная часть сезона для «Динамо» получилась довольно неблагополучной в плане результатов. До финишных туров у команды случилось четыре подряд поражения, хотя с претендентами на чемпионство — «Краснодаром» и «Зенитом» — были неплохие игры. Как охарактеризуете этот отрезок?
— Как характерный для команд нашего уровня — бывает ведь куда хуже. А по игре мы из этих восьми таймов только в двух играли хуже соперника и ниже своих возможностей: второй тайм в Оренбурге и первый против «Акрона», когда наша оборона вчистую проиграла Дзюбе. В игре с «Краснодаром» на последней минуте забей пенальти – сравняли бы счет, но неудачи в таких ситуациях случаются даже в финале Лиги наций… А в игре с «Акроном» гол не засчитали при весьма сомнительных обстоятельствах. Игры с «Краснодаром» и «Зенитом» я вообще считаю одними из лучших в сезоне, — приводит слова Гаджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».

По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло 11-е место в РПЛ.

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