Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Кирьяков: скептически отношусь к назначению Лички в ЦСКА

Сергей Кирьяков: скептически отношусь к назначению Лички в ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков прокомментировал слухи о возможном назначении в ЦСКА бывшего главного тренера бело-голубых Марцела Лички. Ранее армейцев покинул сербский специалист Марко Николич, который продолжит карьеру в греческом АЕКе.

«Динамо» с Личкой рассчитывали на большее. Первый сезон был неплохой, но во втором провалился. Сам Марцел понимал, чего от него ждут после третьего места. К сожалению, результаты были против него. Но у него большие амбиции, задачи. В «Динамо» у Лички был карт-бланш по игрокам, все условия для работы. Но он не справился. Насколько это будет работать в ЦСКА? Я скептически отношусь к его назначению. ЦСКА идёт по пути приглашения зарубежных специалистов. Но Николич проделал неплохую работу», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«В первый же год выиграл чемпионат». У кандидата в тренеры ЦСКА есть важная фишка Николича
«В первый же год выиграл чемпионат». У кандидата в тренеры ЦСКА есть важная фишка Николича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android