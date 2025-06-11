Сергей Кирьяков: скептически отношусь к назначению Лички в ЦСКА

Экс-форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков прокомментировал слухи о возможном назначении в ЦСКА бывшего главного тренера бело-голубых Марцела Лички. Ранее армейцев покинул сербский специалист Марко Николич, который продолжит карьеру в греческом АЕКе.

«Динамо» с Личкой рассчитывали на большее. Первый сезон был неплохой, но во втором провалился. Сам Марцел понимал, чего от него ждут после третьего места. К сожалению, результаты были против него. Но у него большие амбиции, задачи. В «Динамо» у Лички был карт-бланш по игрокам, все условия для работы. Но он не справился. Насколько это будет работать в ЦСКА? Я скептически отношусь к его назначению. ЦСКА идёт по пути приглашения зарубежных специалистов. Но Николич проделал неплохую работу», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.