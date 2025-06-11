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«Это полный абсурд». Президент Ла Лиги Тебас резко высказался о клубном чемпионате мира

«Это полный абсурд». Президент Ла Лиги Тебас резко высказался о клубном чемпионате мира
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал ФИФА за клубный чемпионат мира и назвал его абсурдом.

«Это полный абсурд. Дело не только в физической нагрузке на игроков, а ещё и в том, что модель клубного ЧМ влияет на всю экосистему лиг, особенно в Европе.

Уже сейчас есть разногласия насчёт того, когда «Реал» и «Атлетико» начнут чемпионат, что нарушает наше обычное расписание и вредит нам в среднесрочной перспективе. Решение на этот счёт принимать не мне одному. Оно будет принято, когда мы будем знать всю ситуацию. Но не должно быть так, что мы будем вынуждены постоянно подстраивать расписание под другие турниры, которые нам не нравятся.

С нами не консультировались насчёт сроков – вообще не консультировались ни по какому поводу. Они просто навредят чемпионату Испании, если «Реал» или «Атлетико» не смогут сыграть в первом туре», – приводит слова Тебаса ESPN со ссылкой на Cadena Cope.

Клубный чемпионат мира — 2025 пройдёт с 14 июня по 13 июля в США.

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