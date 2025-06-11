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Илья Петров: на дерби «Краснодар» — «Кубань» фанаты поджигали наши детские автобусы

Илья Петров: на дерби «Краснодар» — «Кубань» фанаты поджигали наши детские автобусы
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Полузащитник калининградской «Балтики» Илья Петров поделился воспоминаниями о времени, проведённом в академии «Краснодара», а также вспомнил события дерби с «Кубанью» на юношеском уровне.

— Что больше всего запомнилось в академии «Краснодара»?
— Выпуск, база, стадион и походы на матчи основной команды. Мы ездили на дерби с «Кубанью», когда ещё весь Краснодар поддерживал именно эту команду. Нам чуть ли не поджигали маленькие детские автобусы — болельщики кидали файеры, картонки и всё подряд жгли, кидая под нас. Каждый год был в своём небольшом автобусе, ездили вот так на матчи. Было классно смотреть на такое дерби, — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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