Воспитанник «Краснодара» Петров рассказал, почему не смог сыграть в основной команде

Полузащитник калининградской «Балтики» Илья Петров рассказал, почему не смог закрепиться в основном составе «Краснодара». С январе 2011-го по январь 2013 года хавбек выступал за молодёжные команды чёрно-зелёных.

— Почему дорос только до молодёжной команды «Краснодара»?

— Когда играл за молодёжку, в основной команде тренером был серб. Они же залезли в академию — тренером академии был Александр Марьянович. При сербах нас не подпускали к основному составу в то время, хотя у нас был самый молодой дубль, который выступал нормально. Я не видел в «Краснодаре» дальнейшего развития — с теми тренерами молодому футболисту было тяжело пробиться в основную команду. Поэтому решил уехать в дубль «Волги НН», где ребята были старше. При этом основная команда выступала в РПЛ, и я надеялся попасть туда.

Сербы часто брали своих в основной состав. В основной команде мало играло русских. Даже если кого-то покупали, обычно спускали к нам в дубль. Так было с Ерохиным и другими ребятами. В основу было тяжело попасть. Из ребят, с которыми вместе играл, в РПЛ сейчас выступает только Комличенко. Из моего года больше в РПЛ никого нет, — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.