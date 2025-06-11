В махачкалинском «Динамо» рассказали о тратах клуба

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался относительно трат клуба.

— «Динамо» правда получит от Лиги около полумиллиарда рублей за сезон? На что будет направлена основная часть этих денег?

— Нет, мы получим 280 млн рублей. Но из них около 35% уйдёт как налоги. То есть у клуба из этой суммы останется только порядка 190 млн рублей.

Что касается финансов, секретов у нас никаких нет. Всё находится в открытом доступе. РФС опубликовал документы о финансовых тратах всех клубов РПЛ. У нас самый маленький бюджет в Лиге. И все эти деньги расходуются не только на основную команду. Мы ещё содержим молодёжную команду, которая участвует в МФЛ, «Динамо-2» — во второй лиге, клубную детско-юношескую школу. Из этого бюджета деньги идут на тренировочные сборы, медицинское обеспечение, на аренду тренировочных полей и домашнего стадиона, который нам не принадлежит.

Из 1,04 млрд рублей клубного бюджета мы порядка 400 млн платим в виде налогов. То есть мы в состоянии привлекать в республику больше средств, чем получаем от неё. У нас нет никаких выплат в конвертах, мы работаем вбелую.

«Динамо» — настоящий социальный проект. Мы платим налоги, создали рабочие места, и сотни пацанов у нас в школе тренируются бесплатно, — приводит слова Гаджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».