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«Акрон» объявил об уходе трёх полузащитников

«Акрон» объявил об уходе трёх полузащитников
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«Акрон» объявил об уходе сразу трёх футболистов. Как сообщает пресс-служба команды в официальном телеграм-канале, команду покинули полузащитники Владимир Москвичёв, Владимир Хубулов и Мавис Чибота.

По истечении срока арендных соглашений в «Торпедо» и «Крылья Советов» вернулись Москвичёв и Хубулов соответственно. С Чиботой клуб прекратил сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Владимир Москвичёв сыграл в 18 матчах за «Акрон» и отметился одним голом в Кубке России. Владимир Хубулов принял участие в 29 играх во всех турнирах, забив шесть мячей. Мавис Чибота выходил на поле в составе «Акрона» в пяти встречах. Игрок провёл весну в аренде в израильском «Бней-Сахнине».

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