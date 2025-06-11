Петров: после «Мордовии» в «Лейрии» были маленькие зарплаты — € 1000-1200 в месяц

Воспитанник «Краснодара» Илья Петров рассказал о зарплате в период выступления в Португалии. Хавбек играл в «Лейрии» с января по июль 2018 года. С лета прошлого года Петров защищает цвета калининградской «Балтики».

«После «Мордовии» в «Лейрии» были достаточно маленькие зарплаты — € 1000-1200 в месяц. Но клуб нам снимал квартиру, однако были очень большие коммунальные услуги за свет и отопление — около € 200-300. На тот период это была значительная сумма», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После ухода из «Лейрии» летом 2018 года Петров выступал за «Мордовию», «Нефтехимик», «Кубань» и «СКА-Хабаровск». По итогам прошлого сезона полузащитник вместе с «Балтикой» занял первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги и вышел в Российскую Премьер-Лигу.