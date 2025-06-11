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Перишич хочет перейти в «Барселону» — Ауна

Перишич хочет перейти в «Барселону» — Ауна
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Полузащитник сборной Хорватии и нидерландского ПСВ Иван Перишич желает пополнить состав «Барселоны». Об этом сообщает журналист Footmercato Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, главный тренер каталонского коллектива Ханс-Дитер Флик также хотел бы видеть игрока в своей команде, они уже обсуждали возможный переход. Контракт Перишича с ПСВ рассчитан до 30 июня 2025 года. Хавбек решил взять паузу в переговорах со своей нынешней командой, чтобы понять, как будет действовать «блауграна».

В 39 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.

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