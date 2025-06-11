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«Челси» объявил о возвращении форварда Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед»

«Челси» объявил о возвращении форварда Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед»
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«Челси» на своём официальном сайте объявил, что крайний нападающий Джейдон Санчо вернётся в «Манчестер Юнайтед» после завершения аренды.

«Мы все хотели бы поблагодарить Джейдона за его усилия и желаем ему всяческих успехов в будущем», — говорится в заявлении «Челси».

25-летний футболист присоединился к лондонской команде 31 августа 2024 года на правах аренды. В прошедшем сезоне Санчо провёл за «Челси» 42 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 10 результативных передач. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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