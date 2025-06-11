Дешам может продолжить карьеру в Саудовской Аравии — Тавольери

Саудовский PIF (суверенный фонд благосостояния) предложил главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму сотрудничество после чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, представители PIF хотели бы видеть французского специалиста во главе одной из команд местной лиги. Отмечается, что тренера порадовал этот интерес, но на данный момент он полностью сосредоточен на работе с национальной командой.

Дешам руководит сборной Франции с 2012 года, в 2018-м он добился с «трёхцветными» победы на чемпионате мира. Контракт специалиста с Федерацией футбола Франции рассчитан до конца мундиаля 2026 года. Ранее Дешам объявил, что этот договор продлён не будет.