Илья Петров: из «Балтики» нужно делать топ-клуб России — всё для этого есть

Полузащитник калининградской «Балтики» Илья Петров порассуждал о шансах команды дорасти до статуса топ-клуба России.

— Есть ещё желание поиграть в российском топ-клубе?

— Мне кажется, из «Балтики» нужно делать топ-клуб России. Тут всё для этого есть: потрясающий город, стадион и болельщики. Не хватает только базы, чтобы полноценно готовиться. У нас есть база в Светлогорске, но это 40-60 минут езды от города. Хочется, чтобы сделали базу поближе в черте города с питанием и со всем остальным.

— Допускаешь, если «Балтика» будет только расти, завершишь карьеру в этой команде?

— Если руководство будет видеть во мне игрока уровня «Балтики», почему нет? — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.