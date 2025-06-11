Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илья Петров: из «Балтики» нужно делать топ-клуб России — всё для этого есть

Илья Петров: из «Балтики» нужно делать топ-клуб России — всё для этого есть
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник калининградской «Балтики» Илья Петров порассуждал о шансах команды дорасти до статуса топ-клуба России.

— Есть ещё желание поиграть в российском топ-клубе?
— Мне кажется, из «Балтики» нужно делать топ-клуб России. Тут всё для этого есть: потрясающий город, стадион и болельщики. Не хватает только базы, чтобы полноценно готовиться. У нас есть база в Светлогорске, но это 40-60 минут езды от города. Хочется, чтобы сделали базу поближе в черте города с питанием и со всем остальным.

— Допускаешь, если «Балтика» будет только расти, завершишь карьеру в этой команде?
— Если руководство будет видеть во мне игрока уровня «Балтики», почему нет? — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Игрок «Балтики» Петров: не вижу колоссальной разницы между клубами РПЛ и Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android