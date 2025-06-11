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«Челси» огласил состав на клубный чемпионат мира 2025 года

«Челси» огласил состав на клубный чемпионат мира 2025 года
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«Челси» утвердил состав на клубный чемпионат мира — 2025, сообщает официальный сайт лондонского клуба. Отмечается, что в состав вошли четверо новых игроков, приобретённых этим летом.

Состав «Челси» на клубный чемпионат мира:

1. Роберт Санчес
3. Марк Кукурелья
4. Тосин Адарабиойо
5. Бенуа Бадьяшиль
6. Ливай Колуилл
7. Педру Нету
8. Энцо Фернандес
9. Лиам Делап
10. Коул Палмер
11. Нони Мадуэке
12. Филип Йоргенсен
14. Дариу Эсугу
15. Николас Джексон
17. Андрей Сантос
18. Кристофер Нкунку
19. Мамаду Сарр
22. Кирман Дьюзбери-Холл
23. Трево Чалоба
24. Рис Джеймс
25. Мойсес Кайседо
27. Мало Гюсто
30. Аарон Ансельмино
32. Тайрик Джордж
34. Джош Ачимпонг
38. Марк Гиу
39. Майк Пендерс
44. Гэбриел Слонина
45. Ромео Лавиа

В заявку команды не попали Жоау Феликс, Джордже Петрович, Рахим Стерлинг, Аксель Дисаси, Бенджамин Чилуэлл, Кендри Паэс, Ренату Вейга.

Клубный чемпионат мира — 2025 пройдёт с 14 июня по 13 июля в США.

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