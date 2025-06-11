Мадридский «Реал» объявил состав на клубный чемпионат мира 2025 года

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо определился с именами 34 футболистов, заявленных на клубный чемпионат мира.

Фото: ФК «Реал» Мадрид

На групповом этапе клубного чемпионата мира испанская команда встретится с «Аль-Хилялем» (Саудовская Аравия), «Пачукой» (Мексика), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия). Турнир пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года.

В заявку попали Трент Александер-Арнольд, подписанный на правах свободного агента после ухода из «Ливерпуля», Дин Хёйсен, купленный у «Борнмута», а также несколько представителей молодёжной структуры «сливочных».

Мадридский «Реал» побеждал в клубном чемпионате мира пять раз — рекорд турнира.