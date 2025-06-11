«Факел» объявил о переходе в клуб экс-полузащитника ЦСКА

Центральный полузащитник Равиль Нетфуллин перебрался из московского «Торпедо» в воронежский «Факел». Как сообщает пресс-служба клуба, 32-летний хавбек заключил с командой долгосрочный контракт и присоединится к «Факелу» в новом сезоне.

Равиль Нетфуллин является воспитанником ФК «Москва». Начало карьеры хавбек провёл в столичном ЦСКА. В минувшем сезоне на счету опорника шесть голов и шесть результативных передач в 31 матче во всех турнирах. За «Факел» Нетфуллин выступал на правах аренды с июля 2013-го по июнь 2014 года.

«С возвращением в Воронеж, Равиль!», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале «Факела».