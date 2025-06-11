Дьёкереш поругался со «Спортингом», игрок готов перейти в «МЮ» — Record

Взаимоотношения нападающего Виктора Дьёкереша и «Спортинга» значительно ухудшились. Об этом сообщает Record.

Согласно источнику, игрок поставил «львам» ультиматум: он не выйдет на поле, если его не продадут по заранее оговоренной цене. Ранее сообщалось, что швед перед прошлым сезоном согласился остаться в португальском клубе, договорившись, что сумма отступных в размере € 100 млн не станет препятствием для возможного трансфера в будущем. Руководство «Спортинга» пообещало, что рассмотрит и менее выгодные предложения по футболисту, но на данный момент боссы клуба снова пытаются повысить стоимость потенциального перехода.

Журналист Sport1 Кристофер Михель дополняет, что «Манчестер Юнайтед», который проявляет к шведу конкретный интерес, на постоянной основе поддерживает с ним контакт. Футболист готов рассмотреть переход в клуб, который не примет участия в следующем сезоне Лиги чемпионов. У «МЮ» есть шансы на успешное завершение данной сделки.

В минувшем сезоне Дьёкереш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.