«Манчестер Сити» объявил состав на клубный чемпионат мира 2025 года

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола определился с футболистами, которые сыграют на клубном чемпионате мира.

Фото: ФК «Манчестер Сити»

В заявку команды не попали Кевин Де Брёйне, ранее объявивший об уходе из клуба, вернувшийся из «Милана» Кайл Уокер и полузащитник Джек Грилиш. Вместо них в составе оказались новички «горожан» — Райан Шерки, перешедший из «Лиона», Тейани Рейндерс, ранее представлявший «Милан», и Райан Аит-Нури, минувший сезон отыгравший в «Вулверхэмптоне».

На групповом этапе «Манчестер Сити» сыграет с клубами «Видад» (Морокко), Аль-Айн (ОАЭ) и «Ювентус» (Италия).

Английский клуб является действующим победителем турнира, впервые став его обладателем. Рекордсменом по числу трофеев является мадридский «Реал» (5).