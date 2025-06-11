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Вратарь сборной Бразилии Алисон: говорить, что мы выиграем ЧМ, глупо, но шансы есть

Вратарь сборной Бразилии Алисон: говорить, что мы выиграем ЧМ, глупо, но шансы есть
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Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер высказался на тему перспектив своей национальной команды на чемпионате мира — 2026. Ранее «селесао» оформили выход на мундиаль.

«Говорить сейчас, что мы выиграем чемпионат мира, глупо, но шансы на это есть. Наши нынешние перемены очевидны. Мы можем спокойно проанализировать всё и сказать об этом. Коллективная и индивидуальная работа стали гораздо лучше.

У нас очень молодая команда. Давление — это нормально, хоть это и непросто. Это как бежать с двойной нагрузкой. В команде зарождается что-то новое, Анчелотти заслуживает всей похвалы, его штаб, те, кто остался. Они нам очень помогают. Через это больно проходить, но так становишься сильнее. Команды-победители проходят через трудные времена», — приводит слова Алисона Globo Esporte.

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