Отаменди вступил в перепалку с Риосом после матча Аргентина — Колубмия на отборе к ЧМ-2026

Защитник и капитан сборной Аргентины Николас Отаменди вступил в словесную перепалку с полузащитником Ричардом Риосом после матча между командами в рамках квалификации к чемпионату мира — 2026. Игра закончилась вничью — 1:1.

Как сообщает TyC Sports в соцсети X, после финального свистка 37-летний аргентинский защитник высмеял причёску игрока соперника, бросив в адрес Риоса: «Сними повязку, идиот». Колумбиец быстро отреагировал и сказал ему в ответ: «Ты так стар, ты даже не умеешь бегать».

После этого перепалка переросла в небольшую потасовку, два игрока ненадолго сцепились в центральном круге, прежде чем ситуация немного успокоилась.