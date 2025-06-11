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Отаменди вступил в перепалку с Риосом после матча Аргентина — Колубмия на отборе к ЧМ-2026

Отаменди вступил в перепалку с Риосом после матча Аргентина — Колубмия на отборе к ЧМ-2026
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Защитник и капитан сборной Аргентины Николас Отаменди вступил в словесную перепалку с полузащитником Ричардом Риосом после матча между командами в рамках квалификации к чемпионату мира — 2026. Игра закончилась вничью — 1:1.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 16-й тур
11 июня 2025, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 1
Колумбия
0:1 Диас – 24'     1:1 Альмада – 81'    
Удаления: Фернандес – 71' / нет

Как сообщает TyC Sports в соцсети X, после финального свистка 37-летний аргентинский защитник высмеял причёску игрока соперника, бросив в адрес Риоса: «Сними повязку, идиот». Колумбиец быстро отреагировал и сказал ему в ответ: «Ты так стар, ты даже не умеешь бегать».

После этого перепалка переросла в небольшую потасовку, два игрока ненадолго сцепились в центральном круге, прежде чем ситуация немного успокоилась.

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