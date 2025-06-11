Осинькин — о своей будущей работе: проект, который имеет возможности для развития

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарий относительно своего будущего места работы.

— Поговаривают об интересе со стороны «Пари НН».

— Я никогда не комментировал такие слухи. Знаете, очень много команд связались сейчас со мной. Это не единственная. Надо комментировать то, что реально есть. Сейчас слухи комментировать не буду.

— Что будете учитывать при выборе следующего места работы?

— Это должен быть проект. Проект, который имеет возможности для развития. Где будут нужны мои навыки. Должна быть чёткая стратегия в клубе. Клуб должен понимать, куда он идёт. Без этого вообще нет смысла заниматься любым серьёзным делом на любом уровне. Должно быть чёткое понимание, как становиться лучше, — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».