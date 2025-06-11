«Фенербахче» намерен продолжить сотрудничество с Моуринью — Сабунджуоглу

«Фенербахче» хочет продлить трудовое соглашение с главным тренером команды Жозе Моуринью. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу в соцсети Х (ранее Twitter).

Специалист работает с командой с прошлого лета. По итогам сезона-2024/2025 «Фенербахче» занял второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, заработав 84 очка, чемпионом стал «Галатасарай» с 95 очками. В Кубке страны команда дошла до 1/4 финала, в Лиге Европы коллектив остановился на стадии 1/8 финала.

На протяжении карьеры Жозе Моуринью успешно работал с «Порту», «Челси», «Интером», мадридским «Реалом», «Манчестер Юнайтед» и «Ромой».