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Романо поделился деталями перехода Зане из «Баварии» в «Галатасарай», сделка закрыта

Романо поделился деталями перехода Зане из «Баварии» в «Галатасарай», сделка закрыта
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Вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Зане близок к переходу в турецкий «Галатасарай». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter), соглашение между игроком и клубом полностью достигнуто. Осталось лишь поставить подписи.

По данным источника, Зане подпишет с чемпионами Турции контракт до лета 2028 года. Ожидается, что футболист покинет свой нынешний клуб ещё до старта клубного чемпионата мира 2025 года в США. Напомним, контракт Зане с «Баварией» истекает в июне 2025 года.

В сезоне-2024/2025 немецкой Бундеслиги 29-летний Лерой Зане провёл 30 матчей, в которых забил 11 мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету 13 игр и один гол в Лиге чемпионов.

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