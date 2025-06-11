Онопко: готовимся к тому, что Россию в любой момент могут вернуть к официальным играм

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о прошедших товарищеских матчах национальной команды с Нигерией (1:1) и с Беларусью (4:1), а также порассуждал о возможном возвращении российской сборной к официальным турнирам под эгидой ФИФА и УЕФА.

— Безусловно, всегда хочется играть против сильнейших. Это интереснее для нас, болельщиков и футболистов. Когда ты соревнуешься с сильными сборными, ты можешь понимать и сравнивать свой уровень. И хотел бы отметить, что во всех матчах за последнее время, независимо от соперников, сборная России выходила на поле и играла в полную силу. Забивали, продолжали делать то, что требует тренер, не останавливались после нескольких голов.

— Нет ли разочарования, что Нигерия приехала не в самом сильном составе? Многие звёзды остались вне заявки.— Нет. В спорте такое случается. От нас это не зависит. Мы же не можем им сказать, чтобы они привезли этих и этих футболистов. Кто приехал, тот приехал. Мы делаем своё дело. Мы просто готовимся к тому, что нас в любой момент могут вернуть к официальным играм. Нам обязательно нужно быть к этому готовыми. Все требования тренерского штаба исходят из этого. Поэтому повторюсь: мы в любой ситуации, с любым соперником стараемся исходить от себя. И могу сказать, что все ребята, которые приезжают в сборную, это понимают. В целом есть такое ощущение, что сборная живёт так, будто мы играем официальные матчи. Это проявляется буквально во всём. Все требования те же самые, если бы мы играли отборочные матчи к большим турнирам, — заявил Онопко в интервью Legalbet.

Во время июньского тренировочного сбора национальная команда России провела две товарищеские встречи. Сборная Нигерии привезла в Москву состав без главных звёзд. На игру с Россией не приехали форвард «Наполи» Виктор Осимхен и вингер Адемола Лукман из «Аталанты». Последним официальным матчем сборной России остаётся игра с Хорватией (0:1) 14 ноября 2021 года в отборе на ЧМ-2022 в Катаре.