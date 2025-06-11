Игорь Горбунов ушёл из «Торпедо»

Полузащитник Игорь Горбунов покинул «Торпедо», контракт сторон расторгнут по обоюдному согласию. Об этом сообщает официальный сайт «автозаводцев».

«Мы благодарим Игоря за высокий профессионализм, самоотдачу, уважение к партнёрам и соперникам, отличное чувство юмора и невероятную харизму.

Удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в обращении чёрно-белых.

Горбунов выступал за московский коллектив с июня 2023 года. Футболист провёл 55 матчей за команду, забил семь голов.

По итогам сезона-2024/2025 московское «Торпедо» заняло второе место в турнирной таблице Первой лиги и напрямую вышло в РПЛ, заработав 65 очков.