В «Факеле» сделали заявление о будущем Шалимова в клубе

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Игоря Шалимова в клубе.

«Игорь Шалимов продолжит работу вместе с тренерским штабом. Задача — возвращение в РПЛ», — приводит слова Котова «Матч ТВ».

Шалимов возглавил «Факел» в начале апреля 2025 года. Под руководством 56-летнего специалиста команда провела восемь матчей, в которых потерпела четыре поражения и четыре раза сыграла вничью. По итогам минувшего сезона воронежский клуб занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 18 очков и вылетела из высшего дивизиона.