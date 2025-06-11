«Зенит» закрыл сделку по Жерсону, игрок перейдёт в клуб после КЧМ — Касагранде

Санкт-петербургский «Зенит» закрыл сделку по подписанию центрального полузащитника «Фламенго» и сборной Бразилии Жерсона. Как сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter), стороны договорились о переходе футболиста после завершения клубного чемпионата мира — 2025.

По данным источника, «Зенит» активирует опцию выкупа игрока в размере € 25 млн. Сам футболист, как сообщается, подпишет с сине-бело-голубыми контракт на пять лет.

Жерсон вернулся во «Фламенго» в январе 2023 года. До этого он играл за команду с 2019 по 2021 год. В составе красно-чёрных полузащитник принял участие в 250 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 34 результативными передачами.