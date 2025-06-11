«Выполняли, делали, пытались». Карпин — футболистам сборной России после игры с Беларусью
Поделиться
Стало известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал команде после товарищеского матча с национальной командой Беларуси (4:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
«Всем спасибо за сбор, за игру, за результат. Результат — не самое главное сейчас, но все молодцы — выполняли, делали, пытались. Поэтому всем спасибо! Сейчас отдых произойдёт. Кто-то без отдыха — ничего страшного. Что, устал (вопрос одному из футболистов. — Прим. «Чемпионата»)? Зимой отдохнёшь, если доживёшь (улыбается). И готовимся уже к сентябрю. Окей? Всем удачи, без травм в клубах. Всё, молодцы!» — приводит слова Карпина официальный телеграм-канал сборной России.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 июня 2025
-
21:05
-
21:03
-
20:57
-
20:57
-
20:50
-
20:41
-
20:27
-
20:25Игорь Горбунов ушёл из «Торпедо» Официально
-
20:21
-
20:21
-
20:05
-
20:01
-
19:57
-
19:55
-
19:48
-
19:37
-
19:35
-
19:35
-
19:24
-
19:23
-
19:12
-
19:10
-
19:08
-
19:04
-
19:00
-
18:58
-
18:58
-
18:51
-
18:45
-
18:39
-
18:35
-
18:24
-
18:16
-
18:10
-
18:05