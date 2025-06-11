«Выполняли, делали, пытались». Карпин — футболистам сборной России после игры с Беларусью

Стало известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал команде после товарищеского матча с национальной командой Беларуси (4:1).

«Всем спасибо за сбор, за игру, за результат. Результат — не самое главное сейчас, но все молодцы — выполняли, делали, пытались. Поэтому всем спасибо! Сейчас отдых произойдёт. Кто-то без отдыха — ничего страшного. Что, устал (вопрос одному из футболистов. — Прим. «Чемпионата»)? Зимой отдохнёшь, если доживёшь (улыбается). И готовимся уже к сентябрю. Окей? Всем удачи, без травм в клубах. Всё, молодцы!» — приводит слова Карпина официальный телеграм-канал сборной России.