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«Выполняли, делали, пытались». Карпин — футболистам сборной России после игры с Беларусью

«Выполняли, делали, пытались». Карпин — футболистам сборной России после игры с Беларусью
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Стало известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал команде после товарищеского матча с национальной командой Беларуси (4:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

«Всем спасибо за сбор, за игру, за результат. Результат — не самое главное сейчас, но все молодцы — выполняли, делали, пытались. Поэтому всем спасибо! Сейчас отдых произойдёт. Кто-то без отдыха — ничего страшного. Что, устал (вопрос одному из футболистов. — Прим. «Чемпионата»)? Зимой отдохнёшь, если доживёшь (улыбается). И готовимся уже к сентябрю. Окей? Всем удачи, без травм в клубах. Всё, молодцы!» — приводит слова Карпина официальный телеграм-канал сборной России.

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