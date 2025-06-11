Онопко поделился мнением о недоверии российским футболистам в «Зените» и в «Краснодаре»

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко высказался о недоверии доморощенным центральным защитникам со стороны топ-клубов Российской Премьер-Лиги.

— Складывается ощущение, что российским центральным защитникам не особо доверяют в своих клубах, если брать команды из топ-6.

— Если посмотреть на «Зенит» и «Краснодар», то такое ощущение действительно может появиться. В «Спартаке» есть Литвинов. У него очень много хороших качеств, к тому же он ещё и универсал, может закрыть несколько позиций. Повторюсь, на мой взгляд, наш футбол всё равно кого-то вытолкает. Поэтому качественные игроки на всех позициях обязательно покажутся. Я действительно уверен, что у нас будут появляться игроки высокого уровня. Будут появляться Батраковы, Мелёхины, Щетинины. Хотелось ещё назвать Кругового, Горшкова, но это уже ребята постарше. Даже Пиняев уже ощущается как ветеран сборной России. Но на деле — это всё ещё молодые ребята. Кому-то, возможно, дают не так много времени в своих клубах. Но это конкуренция, такова футбольная жизнь, — заявил Онопко в интервью Legalbet.

В июне сборная России провела два товарищеских матча — дома с Нигерией (1:1) и на выезде с Беларусью (4:1). В состав национальной команды на июньский сбор получили вызов пять центральных защитников: Максим Осипенко, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Турпал-Али Ибишев («Ахмат») и Джамалутдин Абдулкадыров (ЦСКА).