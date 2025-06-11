Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент ФНЛ Измайлов прокомментировал ситуацию «Черноморца»

Президент ФНЛ Измайлов прокомментировал ситуацию «Черноморца»
Комментарии

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов рассказал о готовности «Черноморца» принять участие в следующем сезоне Мелбет Первой лиги. Ранее новороссийский клуб не был допущен до участие в переходных матчах за попадание в Российскую Премьер-Лигу из-за несоответствия стадиона требованиям РПЛ.

«Ситуация с «Черноморцем» на данный момент разрешилась — мы получили документы, подтверждающие финансирование. Это даст возможность найти источники и на следующий сезон и продолжить играть в Первой лиге. «Черноморец» — команда с большой историей, такой клуб не должен просто пропадать. Будем смотреть и более плотно работать с регионом и инвесторами», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Зачем «Сочи» и «Черноморцу» мог понадобиться договорняк? Разбор скандала
Зачем «Сочи» и «Черноморцу» мог понадобиться договорняк? Разбор скандала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android