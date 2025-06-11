Президент ФНЛ Измайлов прокомментировал ситуацию «Черноморца»

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов рассказал о готовности «Черноморца» принять участие в следующем сезоне Мелбет Первой лиги. Ранее новороссийский клуб не был допущен до участие в переходных матчах за попадание в Российскую Премьер-Лигу из-за несоответствия стадиона требованиям РПЛ.

«Ситуация с «Черноморцем» на данный момент разрешилась — мы получили документы, подтверждающие финансирование. Это даст возможность найти источники и на следующий сезон и продолжить играть в Первой лиге. «Черноморец» — команда с большой историей, такой клуб не должен просто пропадать. Будем смотреть и более плотно работать с регионом и инвесторами», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.